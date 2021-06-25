شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تصف الاتحاد الأوروبي بأنه «رهينة لأقلية عدوانية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب، رويترز

اصطدمت رغبة ألمانيا وفرنسا في استئناف الحوار مع روسيا عبر عقد قمة مع فلاديمير بوتين برفض عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما أثار استياء المستشارة أنجيلا ميركل، في حين قالت وزارة الخارجية الروسية: إن الاتحاد الأوروبي «رهينة لأقلية عدوانية»؛ وذلك بعد أن فشل زعماء التكتل في الاتفاق على اقتراح لعقد قمة مع بوتين.

وبعد مناقشات طويلة مع نظرائها الأوروبيين المجتمعين في قمة في بروكسل، قالت المستشارة الألمانية «لم يكن من الممكن اليوم الاتفاق على أننا يجب أن نلتقي على الفور في قمة مع روسيا». وأضافت: «كنت أفضل شخصياً نتيجة أكثر جرأة». وبعد أسبوع على القمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، سعت ميركل إلى تنظيم اجتماع مع بوتين؛ لمناقشة قضايا تشكل أهمية كبرى للاتحاد الأوروبي قبل أن تغادر الساحة السياسية في الخريف.

وقالت في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) قبل توجهها إلى بروكسل، الخميس،: «لا يكفي أن يتحدث الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي. يجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً أن ينشئ صيغاً مختلفة؛ للمناقشة مع موسكو».

من جهته، أكد بوتين، الخميس، أنه «يؤيد» آلية لحوار واتصالات مع الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن «هذا الحوار ضروري لاستقرار القارة الأوروبية». وأضاف أنه «سيكون حازماً؛ لأننا لن نتخلى عن أي من قيمنا أو مصالحنا».

من جهته، صرّح المستشار النمساوي سيباستيان كورتس: «دعمت ألمانيا وفرنسا لإجراء حوار على أعلى مستوى مع روسيا»، لكن «من الضروري الآن تحديد أيّ قنوات حوار ستكون مفيدة». لكن المشروع أدى إلى انقسام الدول الأعضاء ولم يتم التوصل إلى توافق.

وتعارض دول البلطيق وبولندا والسويد وهولندا استئناف الحوار مع رئيس روسي يضاعف «التحركات العدائية» ضد بلدان الاتحاد الأوروبي وجوارها.

وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا منذ ضم شبه جزيرة القرم وبدء النزاع في أوكرانيا في 2014. ولم تعقد أي قمة بين الجانبين منذ ذلك الحين.

وقال رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا: إنّ هذا الأمر: «مبكر جداً؛ لأنّنا لا نرى حتى الآن تغييراً جذرياً في سلوك فلاديمير بوتين».

«إشارة سيئة»

ورأى الرئيس الليتواني أن خوض حوار «من دون أي خط أحمر ومن دون أي شرط مسبق سيكون إشارة سيئة للغاية». لكن النتائج التي أقرت بشأن روسيا، الجمعة، تؤكد مع ذلك ضرورة أن يحاور الاتحاد موسكو حول قضايا مرتبطة بمصالحه إذا توافرت الشروط لذلك. وذكر عدة قضايا ومن بينها المناخ والبيئة والطاقة والصحة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأكدت ميركل أنه من المهم الإبقاء على حوار والعمل على صيغته.

وصرّح رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو أنه «لا يمكن أن تقتصر العلاقة مع روسيا على عقوبات اقتصادية وقرارات طرد دبلوماسيين»، مؤكداً أنه «في مرحلة ما يجب أن تتوفر إمكانية الاجتماع حول طاولة». وقال دبلوماسي أوروبي: إنه «على الاتحاد الأوروبي إبداء حزم وتحقيق توازن في القوى لمواجهة روسيا، ويجب أن يصبح في وضع يكون فيه قادراً على المقاومة، ولا سيما الهجمات الإلكترونية».

وتابع أنه «يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادراً على خوض حوار مع روسيا حول المسائل المرتبطة بمصالحه»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه من الضروري «الاتفاق على الاستراتيجية قبل الحديث عن اجتماعات قمة وأماكن عقدها».

وتساءل: «كيف يجري هذا الحوار؟ على أي مستوى؟ عبر أي قناة؟ وما الدور الذي يجب أن يعطى للمؤسسات الأوروبية؟».

وتقدم رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي باقتراح. وقال: إن «اللقاء بين رؤساء المؤسسات الأوروبية وفلاديمير بوتين لا يزعجني»، لكن «لن أشارك بنفسي في الاجتماع مع فلاديمير بوتين كعضو في المجلس الأوروبي».

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي «رهينة لأقلية عدوانية»؛ وذلك بعد أن فشل زعماء التكتل في الاتفاق على اقتراح لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية. ولم يتمكن قادة الاتحاد من التوصل لاتفاق بشأن اقتراح فرنسا وألمانيا عقد قمة مع بوتين بعد أن قالت بولندا ودول البلطيق إن هذا سيبعث برسالة خاطئة مع تدهور العلاقات بين الشرق والغرب.