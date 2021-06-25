شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الصعود أعلى من 75.6 دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي الجمعة، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على الترتيب، إذ من المتوقع أن يتفوق نمو الطلب على الإمدادات بفعل رهانات على أن منتجي أوبك+ سيتوخون الحذر في إعادة المزيد من الإنتاج إلى السوق اعتباراً من أغسطس/آب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو ما يعادل 0.1 في المئة إلى 75.62 دولار للبرميل، وتتجه صوب تسجيل قفزة 2.9 في المئة في الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات أو ما يعادل 0.1 في المئة إلى 73.35 دولار للبرميل، وتمضي صوب تحقيق مكسب أسبوعي 2.4 في المئة.

وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر/تشرين الأول عند التسوية أمس الخميس.

وقال رافيندرا راو نائب رئيس السلع الأولية في كوتاك سيكيورتيز «التوقعات بشح في السوق العالمية هي العامل الرئيسي الذي يدعم النفط الخام إذ يتعافى الطلب بينما تقيد أوبك+ المعروض وتتراجع الأسهم الأمريكية».

وقال محللون إن النفط تلقى بعض الدعم إذ عزز مشروع قانون بشأن الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة، التفاؤل بشأن آفاق الطلب على الطاقة.

والأنظار مسلطة على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، المقرر أن يجتمعوا في أول يوليو/تموز لبحث تخفيف أكبر لتخفيضات إنتاجهم اعتباراً من أغسطس/آب.

ويتوقع محللون لدى إيه.إن.زد أن تعزز أوبك+ الإمدادات بزيادة صغيرة قدرها 500 ألف برميل يومياً في أغسطس/آب، لتضيف إلى 2.1 مليون برميل يومياً اتفقت على إعادتها للسوق في الفترة من مايو/أيار وحتى يوليو/تموز.