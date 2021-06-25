أسهم أوروبا قرب مستوى قياسي مرتفع.. والشركات الصناعية تقفز

تقترب الأسهم الأوروبية من مستويات قياسية مرتفعة، الجمعة؛ إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالبناء إثر قفزة في وول ستريت على خلفية مشروع قانون خاص بالإنفاق على البنية التحتية، بينما صعد سهم كريدي سويس بعد أن ذكرت رويترز أن البنك يدرس اندماجاً محتملاً مع يو.بي.إس.

وصعدت أسهم البنك السويسري الذي تضرر؛ من جرّاء فضيحة اثنين في المئة وكانت من بين أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600؛ إذ ذكر تقرير أن إدارة كريدي سويس تتعرض لضغوط للتوصل إلى خطة إصلاح. ونزلت أسهم يو.بي.إس 0.1 في المئة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المئة ويتجه لاختتام أسبوع اتسم بالتقلب على ارتفاع متواضع، بقيادة الأسهم المرتبطة بالبناء عقب قفزة لقطاع البنية التحتية الأمريكي مع توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتفاق مع أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن البنية التحتية.

واستقرت الأسهم الألمانية حتى بعد تقرير أظهر أن معنويات المستهلكين الألمان تحسنت بأفضل من المتوقع قبيل يوليو/ تموز.

(رويترز)