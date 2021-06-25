شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على مسار أول مكاسبه الأسبوعية في 4 أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب، الجمعة، ويتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في أربعة أسابيع، بدعم من أداء ضعيف للدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات قد تلقي المزيد من الضوء على صورة التضخم في الولايات المتحدة.

وأدت إشارات متباينة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة إلى نزول أسعار الذهب ستة في المئة الأسبوع الماضي، ثم تعافيها هذا الأسبوع بواقع 0.9 في المئة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1779.50 دولار للأوقية (الأونصة) بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1780.20 دولار.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية: "أسعار الذهب محتشدة في نطاق ضيق... المخاوف بشأن التضخم هي السبب الرئيسي في أن الأسعار لا تنخفض عن هذه النقطة".

ويُعد الذهب تحوطاً من ارتفاع التضخم الذي قد يعقب تدابير التحفيز. ويتابع المستثمرون أيضاً أسعار المنتجين الأمريكيين المقرر صدور بياناتها في وقت لاحق الجمعة.

وقال هاريش: إنه في الأمد المتوسط، فإن تعافي الاقتصاد الأمريكي يعزز الدولار، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل هبوط أسبوعي بعد أن زاد نحو اثنين في المئة الأسبوع الماضي؛ بفضل إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص ميله صوب تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي.

لكن جيروم باول رئيس المجلس قال هذا الأسبوع، إن التضخم لن يكون المحدد الوحيد للقرارات بشان أسعار الفائدة، مما هدأ مخاوف المستثمرين بشأن تشديد السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 في المئة إلى 2655.72 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.7 في المئة إلى 1099.98 دولار. وكلاهما على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس/ آذار.

وصعدت الفضة 0.8 في المئة إلى 26.14 دولار للأوقية.

(رويترز)