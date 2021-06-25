جناح دبي الجوي يُنقذ مريضة تدهورت صحتها أثناء سفرها

دبي:

”الخليج 365”

بكفاءة وسرعة قصوى، استجاب مركز الجناح الجوي التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، لحالة مريضة أوروبية تدهورت صحتها أثناء رحلتها لتلقي العلاج في الخارج، بعد تعرضها لحادث مروري.

وقال العقيد المدرب الطيار علي المهيري، مدير مركز الجناح الجوي، إن المريضة الأوروبية كانت تعرضت سابقاً لحادث مروري، وأنهت أسرتها الإجراءات اللازمة لاستكمال علاجها خارج الدولة، وأثناء الرحلة الجوية، تدهورت صحتها وأصبحت حالتها حرجة، وبحاجة إلى تدخل طبي فوري، فألغيت الرحلة وعادت إلى مطار آل مكتوم، ثم نقلتها سيارة الإسعاف إلى مركز الجناح الجوي الذي أسرع بدوره لنقلها إلى مستشفى راشد، برفقة طاقم طبي.

وأكد أن فرق الجناح الجوي تبقى على أهبة الاستعداد وفي جاهزية كاملة لتلقي الحالات الطارئة طوال الـ 24 ساعة، وتقديم خدماتها تحت أي ظرف وفي أي مكان، حرصاً منها على تلبية نداءات الاستغاثة في أي وقت وفي أي مكان.