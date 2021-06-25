بلدية الذيد تخالف 17 منشأة غذائية خلال الحملة الصيفية

الذيد: ”الخليج 365”

أطلق قسم الصحة ببلدية مدينة الذيد الحملة الصيفية، للتفتيش على الإجراءات الرقابية والاحترازية في ظل الجائحة، وخاصة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، حيث بلغ عدد المحال التي زاراتها (196) مؤسسة غذائية، وبلغ عدد المخالفا (17)، و(57) إنذاراً و(62) متابعة إنذار. وصادرت (167.500) كيلوغرام من المواد الغذائية التالفة.

وأفاد أحمد مصبح الطنيجي، رئيس قسم الصحة العامة، أن الحملة مقسمة إلى مرحلتين صباحية ومسائية وارتكزت على اشتراطات صحية من أبرزها الالتزام بطرق الحفظ السليمة للمواد الغذائية خلال الصيف ومراقبة المعروضات الغذائية، بحسب الاشتراطات الصحية لكل مادة غذائية وإلزام المؤسسات الغذائية بتشغيل أجهزة التكييف باستمرار لضمان عدم تعرض المواد والتلف.

وأكد مراقبة مطاعم الوجبات السريعة، بجولات تفتيشية دورية وجولات فجائية ليلاً، والتدقيق على استمرار تشغيل التكييف.

ولفت إلى مخالفة مجموعة من المطاعم المخالفات كتعبئة المواد الغذائية في عبوات غير مناسبة، وعدم نظافة أرضية المطبخ، وعدم نظافة البرادات، وأنذر عدد من المطاعم والكافتيريات.