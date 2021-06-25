الأزهر يصدر تعليمات جديدة لطلاب الشهادة الثانوية عن الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات جديدة لكافة رؤساء اللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية، تعليمات جديدة لتطبيقها خلال الفترة المتبقية من الامتحانات، المقرر أن تنتهي في الأول من شهر أغسطس المقبل.

وجاءت تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية لرؤساء اللجان كالتالي:

- ممنوع استخدام القلم الرصاص إلا في الرسومات الهندسية.

- وممنوع استخدام القلم الجاف الاسود والقلم المزيل والقلم الحبر بكل ألوانه.

- علي أن تتم الإجابه بالقلم الجاف فقط لا غير امتحانات الثانوية الأزهرية.

ويؤدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، غدا، رابع أيام امتحانات نهاية العام في اللغة أجنبية.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) بالقسم الأدبي، و(38719) في العلمي، يؤدون الامتحانات في 609 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتعد الشرقية هي أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان بواقع (61)، و(16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

اقرأ أيضا:

تبدأ غدا.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2021