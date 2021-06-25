صور.. تفعيل بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت جامعة الإسكندرية في عقد سلسلة دورات لتدريب الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف في مجالات اللغة العربية وعلم الاجتماع وعلم النفس والإعلام.

تأتي الدورات التدريبية تنفيذاً لبرتوكول التعاون الذي وقعه الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف.

يحاضر في الدورات كل من الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، والدكتورة سحر شريف، وكيلة كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو شوارب، رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية، والدكتور إيهاب حمدي، المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب ورئيس مركز التطوير الوظيفي بالجامعة.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي.