الهند تعلن ظهور طفرةٍ جديدة لكورونا

اسماعيل عبد الحي - قالت سلطات ولاية ماهاراشترا الهندية إنه تم إكتشاف 20 حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يطلق عليها إسم "دلتا بلس" (B.1.617.2.1).

وأضاف الدكتور ت ب لاهان، رئيس مديرية التعليم والبحث الطبي في حديث تلفزيوني "وجدنا دلتا بلس في مدن نافي مومباي وبالغاري وراتناجيري... بعد ذلك أرسلنا المزيد من العينات للتحليل وننتظر التقارير حول ذلك".

وذكر المسؤول الهندي أنه تم تسجيل خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة في مدينة راتناجيري الساحلية، وخلال ذلك لم تظهر أي أعراض للمرض لدى إثنين من المصابين، ولمنع إنتشار الطفرة الجديدة، أنشأت السلطات مناطق إحتواء وتم تطويق المناطق التي تم العثور على الطفرة فيها.

وفي 5 أكتوبر 2020، تم إكتشاف سلالة B.1.617 في ولاية ماهاراشترا الهندية، ومؤخرا ظهرت هذه السلالة في العديد من البلدان.

ووفقا للأطباء المحليين، قد تكون هذه الطفرة أحد أسباب الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند.

سابقا تم إكتشاف ثلاثة أنواع فرعية من هذه السلالة - B.1.617.1 و B.1.617.2 و B.1.617.3 ، وتتميز الأنواع الفرعية الجديدة بوجود طفرة K417N في بروتين سبايك الذي يمكن أن يقلل من نشاط المصل والأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض ومن ثم تطعيمهم. وتم إكتشاف هذه السلالة لأول مرة في أوروبا في مارس من هذا العام.

المصدر: نوفوستي