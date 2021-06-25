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قمة مرتقبة بين ميركل وجونسون الجمعة القادم

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ابوظبي - سيف اليزيد - تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى بريطانيا مطلع الشهر المقبل لتلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة، رداً على استفسار أن جونسون سيستقبل ميركل يوم الجمعة المقبل في المقر الريفي لرئيس الوزراء «تشيكرز»، شمال غرب لندن.
وقالت الحكومة: «ستكون هذه فرصة لمناقشة عدد من الموضوعات، بما في ذلك تعميق العلاقات بين المملكة المتحدة وألمانيا ورد الفعل العالمي على جائحة ».
وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية تحدثت في وقت سابق عن الزيارة.
والتقت ميركل جونسون قبل أسبوعين في قمة مجموعة السبع في كورنوال، جنوب غرب إنجلترا، وتحدث كل منهما مع الآخر على انفراد. ودعت المستشارة رئيس
الوزراء البريطاني إلى الامتثال لمعاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية. ويدور خلاف بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حاليا حول قواعد خاصة بشأن الإقليم البريطاني.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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