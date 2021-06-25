ضبط عملات بيتكوين بقيمة 160 مليون دولار في بريطانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ضبطت شرطة العاصمة البريطانية كميات من العملة المشفرة بيتكوين بقيمة 114 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار)، في إطار تحقيق يتعلق بجرائم غسل أموال.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن الشرطة القول إن، المبلغ أكثر من ضعف الكمية النقدية التي ضبطت العام الماضي، والتي شكلت أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة في المملكة المتحدة.

وتبلغ قيمة عملة البيتكوين الواحدة حاليا نحو 34 ألف دولار، وتراجعت

قيمتها من 65 ألف دولار في أبريل، ما يعني أن المبلغ المصادر ربما كان الضعف تقريبا قبل شهرين.

وجاءت عملية الضبط من جانب قيادة جرائم الاقتصاد التابعة للشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) عقب تلقي معلومات عن تحويل أصول جنائية.

ولا يزال التحقيق مستمراً.