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إسرائيل تعيد إلزام ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل اليوم الجمعة إعادة إلزام الجمهور بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بدءا من ظهر اليوم الجمعة، وخلال المناسبات الجماهيرية، إثر تردي الصورة الوبائية.
وتوصي الوزارة بوضع الكمامات أثناء مناسبات جماهيرية حتى إذا أقيمت في المناطق المفتوحة.
كما دعت الوزارة المواطنين، الذين لم يتلقوا التطعيم ضد ، ومن هم أشد عرضة للخطر، إلى عدم حضور أماكن تشهد تجمعات، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.
وتم رصد 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل، بحسب ما أعلنه منسق مكافحة كورونا، البروفيسور نحمان اش، في حديث إذاعي صباح اليوم.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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