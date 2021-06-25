روسيا: واشنطن ليست مستعدة لمنح التأشيرات للدبلوماسيين الروس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 8 دقائق

“الولايات المتحدة ليست جاهزة لتغيير شيء في ممارستها المتمثلة في عدم منح تأشيرات الدخول للدبلوماسيين الروس”، هذا ما صرح به نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أمام الصحفيين، اليوم الجمعة، شارحا، “لسوء الحظ فإن الأمريكيين ليسوا جاهزين، بالرغم من بحث هذا الموضوع قبل القمة (في جنيف) والتأكيد على أهميتها أثناء القمة، لتغيير شيء في ممارستهم المتمثلة في عدم منح تأشيرات الدخول لموظفي سفاراتنا المتوجهين إلى هناك للعمل. وبالطبع ليست هناك أي حركة في هذا الأمر باتهاه الجانب الأمريكي”.

وشدد على “ضرورة العمل في هذا المجال على أساس المعاملة بالمثل”.

وأكد في الوقت ذاته أن روسيا لن تعرقل إرسال موظفين جدد للسفارة الأمريكية لدى روسيا. وأضاف: “إننا نفهم أن السفارة يجب أن تعمل، لكن العدد الأقصى للموظفين، والذي تم تحديده منذ عدة سنوات، أي 455 شخصا، لا يزال ثابتا”.

وتابع: “طبعا أننا سنمنح تأشيرات الدخول للجانب الأمريكي حال طلبه، اعتمادا على الممارسات التقليدية، وليس بأي طريقة أخرى”.

وفي حديثه حول مسألة تبادل المعتقلين بين روسيا والولايات المتحدة أكد ريابكوف أنه ليست هناك أي حركة في حل هذه المسألة. وأضاف: “لا توجد هناك أي حركة، والسؤال ليس له أي دينامية. ونتمسك بصرامة بالمواقف التي تم الحديث عنها مرات عديدة”، وذلك بحسب “تاس”.