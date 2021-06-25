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هكذا علقت أنقرة على قرارات القمة الأوروبية بشأن تركيا!

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 24 دقيقة

علم تركيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تقديم مساعدات لتركيا بقيمة 3 مليارات يورو لحل قضية المهاجرين.

وفي هذا السياق، اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن قرارات القمة الأوروبية بشأن تركيا “بعيدة عن الخطوات المتوقعة والمطلوبة ولا تحتوي على الخطوات اللازم اتخاذها نحو أنقرة”.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تركيا عام 2016، ينص على تقديم بروكسل مساعدة مالية لتركيا مقابل التزامها باستضافة المهاجرين غير الشرعيين.

وفي الفترة الأخيرة كانت تركيا تدعو إلى إعادة النظر في الاتفاق متهمة الاتحاد الأوروبي بعدم تنفيذ التزاماته بالكامل، بحسب رويترز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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