بالفيديو: خامنئي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح “إيران بركت” المضاد لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشر التلفزیون الإيراني مقطع فيديو للمرشد علي خامنئي وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح “إيران بركت” المضاد لكورونا والمصنع محليا في مقر إقامته بطهران بحضور وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي.

وبعد تلقيه الجرعة الأولى شكر المرشد “كل من وظفوا جهودهم ومعرفتهم وخبراتهم العلمية والعملية كي تتمكن البلاد من صناعة لقاح مضاد لفيروس كورونا”.

أضاف خامنئي: ” لقد تم حثي على استخدام اللقاح لبعض الوقت، أولا، لم أرغب في استخدام اللقاح غير الإيراني، وقلت إننا ننتظر إنتاج اللقاح في بلدنا بإذن الله لتلقي لقاحنا الخاص، فلنعتز بهذا التكريم الوطني بالمعنى الحقيقي للكلمة”، وتابع “أبلغ المعنيين إنه يرغب بتلقي اللقاح الإيراني حسب التوزيع الطبيعي في البلاد وحين يحين دوره”، وقال : اليوم الحمد لله، تلقى الكثير من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما مثلي اللقاح”، وحث المعنيين على “إنتاج اللقاح الإيراني بشكل سريع وقوي”.

ويبلغ المرشد الإيراني من العمر 82 عاما، وبدأت السلطات الصحية الإيرانية، منتصف الشهر الجاري، تطعيم السكان في مدينة مشهد ضد فيروس كورونا باللقاح المحلي “إيران بركت”، وأعلن مدير أبحاث لقاح “بركت”، حسن جليلي، نهاية الشهر الماضي، أنه تم إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج 18 مليون جرعة بحلول شهر ايلول المقبل، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.