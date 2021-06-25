هل يعود ترامب إلى كرسي الرئاسة في آب؟ قلق كبير في وزارة الأمن الداخلي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 12:33 مساءً

هل يعود الرئيس الأميركي السابق، المثير للجدل، دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة؟ أعلن مسؤول كبير في الوزارة لأعضاء في الكونغرس، أن نظرية إعادة تنصيب دونالد ترامب، رئيسا في شهر أغسطس/آب القادم، أثارت مخاوف في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وجاءت هذه المخاوف في إحاطة قدمها جون كوهين، كبير مسؤولي مكافحة الإرهاب في الوزارة، إلى لجنة مجلس النواب للأمن الداخلي، بحسب مصادر لـ”بوليتيكو”.

وفي مناقشة الإحاطة سألت النائبة الديمقراطية إليسا سلوتكين، كوهين عن كيفية تتبع وزارة الأمن الوطني انتشار المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة والطريقة التي يمكن أن يؤجج بها الخطاب العنف. كما طرحت على وجه التحديد النظرية التي تزعم أن ترامب سيعاد تنصيبه رئيسا في أغسطس.

وقد رد كوهين قائلا إن وزارة الأمن الوطني ليست على علم بأي تهديدات محددة وذات مصداقية بالعنف مرتبطة بنظرية المؤامرة حول إعادة ترامب إلى منصبه، مؤكدا أن “الوزراة تتابع النقاشات التي تحصل عبر الإنترنت بين الجماعات المتطرفة حول هذا الموضوع”.

وكشف أن “مسؤولي الوزارة قلقون للغاية حيال ذلك، لأنه يغذي الرواية الكاذبة بأن الانتخابات تم تزويرها، وهي رواية قد تؤدي إلى رد فعل عنيف من المتطرفين”.