بالفيديو: تسجيل 4660 حالة طلاق في العراق والأسباب؟

بغداد - ياسين صفوان - سجلت المحاكم العراقية اكثر من اربعة الاف حالة طلاق في عموم البلاد خلال شهر واحد فقط، فيما علل المراقبون ارتفاع النسبة الى مسائل تتعلق بزواج القاصرات والخيانة الزوجية ومشاكل اخرى.

نسبة هي الأعلى يسجلها العراق من حيث حالات الطلاق خلال شهر أيار لعام الفين وواحد وعشرين حيث بلغت اربعة الاف وستمئة وستين حالة مصدقة داخل المحاكم وخارجها.. العاصمة بغداد تصدرت هذه النسبة بالف وسبعمئة وتسعين حالة لتكون الأعلى منذ سنوات بحسب معنيين ووثائق رسمية صادرة من مجلس القضاء.



زواج القاصرات والخيانة الزوجية والتدخلات العائلية في حياة الزوجين يضاف لها الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي والشجار حول امور تافهة كلها اسباب ادت إلى تفاقم هذه الظاهرة التي لربما تتحول في القريب العاجل إلى مشكلة أكبر تؤدي إلى تفكك النسيج المجتمعي.

