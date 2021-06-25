سوق هرج.. معلم بغدادي يحتضن عشاق 'النوادر' (صور)

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صورا لكرنفال سوق "الهرج" بالعاصمة بغداد يوم الجمعة.

وسوق هرج وهو سوق معروف في وسط مدينة بغداد لبيع الأدوات المستعملة والأغراض القديمة جداً والتي تكون ذات قيمة تاريخية أثرية، وقد تجد هناك فيه كل نادر وغريب وما لا تجده في غيره من الأسواق، وفيهِ الكثير من التحف الفنية الراقية ويرتاده الناس لانخفاض أسعار بضائعه.

ويختص هذا السوق بافتتاح خاص يوم الجمعة حيث يكثر فيه الباعة والمتسوّقون. ويعتبر من معالم مدينة بغداد.

الصور بعدسة: علي جاسم