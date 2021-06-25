انت الان تتابع خبر الاعلام الامني تنشر حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات خلال الايام الماضية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها الاتي:

-تنفيذ اوامر قبض على المادة /٤ارهاب (١٠٠)

-تنفيذ اوامر قبض مختلفة (٥٧٣)

-القبض على متعاطين وتجار مخدرات(٢٥)

-ضبط كدس عتاد (٧)كدس

-ضبط عبوات ناسفة (٢٠)

-تدمير أوكار (٢)

-ضبط حزام ناسف (١)

-ضبط اسلحةمختلفة(١٩)

-ضبط عتادمختلف(٢٠٨٧)

-ضبط معمل للغش الصناعي (١٥)

-ضبط مخدرات (٨)كغم

-ضبط حبوب مخدرة (٤٥٤١)حبة

-القبض على عصابة مهمة (٤)

-ضبط ادوية مهربة وغير مرخصة(١٩)طن

-ضبط صيدليات وعيادات طبية غير مجازة ومخالفة (١٤)

-القبض على مخالفين التسعيرة ورفع الاسعار(١٣)

-حماية المنتج المحلي ضبط مواد غذائية ولحوم ودجاج وخضروات وفواكة (٢٣٧)طن

-القبض على متسللين عراقين وعرب واجانب (٥)

-ضبط صهريج لتهريب النفط(٦٥)

-ضبط عجلات تحمل مواد مهربة (١٢٢)طن وضبط٢٥٣راس غنم .

