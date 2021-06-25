شوان سيروان يغادر بعثة منتخب الشباب ووالده يكشف تفاصيل 'غريبة'

غادرَ لاعب منتخب الشباب (شوان سيروان) مقر إقامة وفد المنتخب في العاصمة المصرية القاهرة بطلبٍ من عائلة اللاعب.

وذكرَ والد اللاعب شوان سيروان، في تعهدٍ خطي لرئيس الهيأة التطبيعية ورئيس بعثة المنتخب الدكتور حيدر عوفي، أن "اللاعب لم تكن لديه رغبة للحضور إلى مصر منذ البداية، ولكن ضغوطاتي عليه أجبرته على التواجد مع المنتخب برغم انه لا يجيد اللغة العربية والانكليزية والكردية، بحسب بيان نشره الاتحاد العراقي.

وتابع سيروان عثمان أن "الملاك التدريبي، بقيادة المدرب عماد محمد، لم يقصر إطلاقاََ مع نجله، وحاول إدخاله في أجواء البطولة، ولكن رغبة شوان لم تكن متواجدة، وهو ما أثر عليه وعلى أدائه في التدريبات".

واختتمَ والد اللاعب، "أقدم شكري لجميع اللاعبين في منتخب الشباب بسبب تعاملهم المثالي والعائلي مع شوان، وكذلك الجهاز الفني، وأتمنى لهم التوفيق في قادم الأيام.

من جانبه، أبدى مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، استغرابه من طريقة خروج اللاعب وفي هذا التوقيت الحرج في البطولة.

واوضح محمد انه "تعامل مع اللاعب كمحترف، وحاول إدخاله في أجواء اللعب والبطولة، ولكن رغبته كانت شبه معدومة أو في نزهة، على عكس اللاعب بلند حسن الذي انصهر مع المنتخب بوقت قياسي، وقدم أداءً مثالياََ أقنع به الجهاز الفني.

وبيّن عماد محمد، "تصرفات شوان سيروان لن تؤثر عليّ في طريقة التعامل مع اللاعبين المحترفين مستقبلاََ، وستبقى أبواب المنتخب مفتوحة أمام كل من لديه الرغبة الحقيقية في تمثيل منتخب العراق".