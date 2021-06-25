إحباط محاولة تهريب ادوية بشرية مخالفة للشروط وغير مرخصة من وزارة الصحة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب ادوية بشرية مخالفة لشروط خزنها وغير مرخصة من وزارة الصحة.

الهيأة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "معلومات من جهاز المخابرات الوطني تمكن على إثرها منفذ ميناء ام قصر الشمالي من إحباط محاولة تهريب حاوية تحتوي على ادوية بشرية مخالفة لشروط خزنها واستيرادها وغير مرخصة من قبل وزارة الصحة".

واضاف البيان، انه "تم إحالة المضبوطات وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".