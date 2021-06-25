أسعار البنزين الجديدة في لبنان.. زيادة صعبة وظروف أصعب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت حكومة تصريف الأعمال في لبنان على مقترح تمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار بدلا من سعر الصرف السابق البالغ 1500 ليرة.

ومن المتوقع أن يؤدّي القرار الصادر اليوم الجمعة، إلى زيادة سعر البنزين للمستهلكين، لكنه سيظل يوفر الوقود بسعر صرف مدعوم يقل عن القيمة الفعلية في السوق.

ومن المحتمل أن يتراوح سعر صفيحة البنزين بين 60 و63 ألف ليرة بناء على سعر برميل النفط الذي يتراوح عالمياً بين 70 و72 دولاراً.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أعلنت الأربعاء الماضي ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1700 ليرة، و98 أوكتان 1800 ليرة، والمازوت 1600 ليرة، وقارورة الغاز 1800 ليرة.

أسعار البنزين الجديدة في لبنان

وأشارت إلى أن سعر بنزين 95 أوكتان أصبح 45200 ليرة، وبنزين 98 أوكتان 46600 ليرة، والمازوت 33300 ليرة، والغاز 28400 ليرة.

وقطع عدد من المحتجين في لبنان طريق أوتوستراد طرابلس بيروت عند جسر البالما بالحجارة والعوائق والسيارات، و"طلعة المشروع - القبة"، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية وصعوبة الحصول على المحروقات.





مصرف لبنان يستغيث

وأشارت مصادر لدى مصرف لبنان في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إلى أن المجلس المركزي للمصرف أكد سابقاً وسيؤكد هذا الأسبوع عدم قدرته على الاستمرار بدعم المحروقات لا على سعر 1500 ليرة ولا على سعر 3900، لأن لا نية لديهم ولا يحق لهم المس بالاحتياطي الإلزامي، وأي خطوة تندرج في هذا تعتبر جريمة موصوفة يعاقب عليها القانون.

المصادر اتهمت السلطة السياسية بأنها تحاول أن تنفذ عملية قضم لهذا الاحتياطي معتقدة أنها تستطيع الاستمرار بهذه اللعبة تحت عناوين إنسانية ومعيشية وهذا ما لم يقبل به مصرف لبنان وبالتالي على السلطة إذا أرادت دعم المحروقات على أساس 3900 ليرة للدولار أن تصدر تشريعاً عبر المجلس النيابي تحدد فيه الأمور التالية:

أولا: قيمة الأموال التي تريد رصدها لهذه العملية، ثانياً تحديد المدة الزمنية لهذا الدعم، ثالثاً تحديد كيفية رد هذه المبالغ لمصرف لبنان وتحديد الفترة الزمنية لردها.

المصادر لفتت إلى أن هذا المخرج يجعل من السلطة في لبنان مسؤولة عن أي ضياع يطال الاحتياطي الإلزامي، علماً أن الحل يبقى بتحرير كل القطاعات من الدعم على أن تقوم الحكومة بدعم مالي مباشر للناس، ستكون كلفته مهما ارتفعت الشريحة المستفيدة أوفر من قيمة الدعم الحالي وتداعياتها.