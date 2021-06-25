انت الان تتابع خبر بالفيديو: بعد تأجيلها اكثر من مرة.. القمة الثلاثية تنعقد في بغداد الاسبوع المقبل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكدت مصادر سياسية عقد القمة الثلاثية بين قادة العراق ومصر والأردن في بغداد مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد تأجيلها لأكثر من مرة لأسباب مختلفة وقال المصدر ان القمة ستعقد الاحد المقبل في بغداد بعد أن تم الاتفاق بين الدول الثلاث على الموعد،، ويتوقع خبراء ومحللون أن يتصدر مشروع "الشام الجديد" المشترك بين مصر والأردن والعراق القمة الثلاثية، بما يشمله من تعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية بين الدول الثلاث، فضلا عن أنه مرشح لضم دول عربية أخرى.
قمة ثلاثية ستعقد بين بلاد الرافدين ومصر والاردن الاحد المقبل في بغداد. هذا ماكشفت عنه مصادر حكومية والتي اكدت ان القمة ستكون على مستوى القادة الذين سيناقشون مشروع "الشام الجديد" والذي يعد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، هذه القمة التي وصفت بالاستثنائية ستعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني.
الكاظمي قال خلال زيارته الى واشنطن انه يعتزم الدخول في مشروع استراتيجي يحمل اسم الشام الجديد، اذ اوضح انه مشروع اقتصادي على النسق الاوربي يجمع بغداد بالقاهرة وانضمت اليه عمان فيما بعد. الشام الجديد لا يقتصر على هذه الدول الثلاث وانما مرشح لضم دول عربية أخرى.
هذا المشروع وبحسب خبراء استراتيجيين يعتمد على الثروة النفطية الهائلة التي يمتلكها العراق، مقابل الكتلة البشرية الضخمة لمصر. وتنضم لهما الأردن بحكم موقعها الجغرافي الذي يربط العراق بمصر، اذ يؤكد الخبراء ان فكرة مشروع الشام الجديد تأسست على هامش عدة مشاريع اقتصادية ضخمة، في مقدمتها تنشيط خط نفطي من البصرة الذي يصل إلى سيناء المصرية، عبر الأراضي الأردنية وعلى اثر هذا الخط تحصل مصر والأردن على تخفيضات تصل الى 16 دولارا على البرميل، بينما يستورد العراق الكهرباء من مصر والأردن إضافة إلى استقطاب بغداد للاستثمارات من البلدين.
وتأتي القمة المرتقبة تطبيقا لما تم الاتفاق عليه في قمة آب الماضي بالعاصمة الأردنية عمان التي شارك فيها قادة الدول الثلاث.
الكاظمي قال خلال زيارته الى واشنطن انه يعتزم الدخول في مشروع استراتيجي يحمل اسم الشام الجديد، اذ اوضح انه مشروع اقتصادي على النسق الاوربي يجمع بغداد بالقاهرة وانضمت اليه عمان فيما بعد. الشام الجديد لا يقتصر على هذه الدول الثلاث وانما مرشح لضم دول عربية أخرى.
هذا المشروع وبحسب خبراء استراتيجيين يعتمد على الثروة النفطية الهائلة التي يمتلكها العراق، مقابل الكتلة البشرية الضخمة لمصر. وتنضم لهما الأردن بحكم موقعها الجغرافي الذي يربط العراق بمصر، اذ يؤكد الخبراء ان فكرة مشروع الشام الجديد تأسست على هامش عدة مشاريع اقتصادية ضخمة، في مقدمتها تنشيط خط نفطي من البصرة الذي يصل إلى سيناء المصرية، عبر الأراضي الأردنية وعلى اثر هذا الخط تحصل مصر والأردن على تخفيضات تصل الى 16 دولارا على البرميل، بينما يستورد العراق الكهرباء من مصر والأردن إضافة إلى استقطاب بغداد للاستثمارات من البلدين.
وتأتي القمة المرتقبة تطبيقا لما تم الاتفاق عليه في قمة آب الماضي بالعاصمة الأردنية عمان التي شارك فيها قادة الدول الثلاث.