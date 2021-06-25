الكشف عن سبب فشل انعقاد القمة الروسية الأوروبية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوسولا فون دير لاين، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تتجه لمنحى سلبي، وفي ذلك أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، سبب فشل انعقاد قمة روسية أوروبية، بعد التخطيط لتنظيمها.

وصرح غروشكو لوكالة "سبوتنيك" أن فكرة تنظيم قمة الاتحاد الأوروبي وروسيا فشلت لسقوطها في "مثلث برمودا" المتمثل في "الصد والتقييد والتعاون" حيال روسيا.

وقال المسؤول: "كما توقعنا، فإن فكرة استئناف تنظيم القمة أو على الأقل تنظيم قمة واحدة على الأقل في البداية، سقطت في مثلث برمودا، الذي صاغه بوريل، وهي المبادئ التي ينبغي أن تكون بوصلة فيما يتعلق بروسيا: الصد والقيود والتعاون".

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوسولا فون دير لاين، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تتجه لمنحى سلبي، موضحة أنها تتطلع لعلاقات مع موسكو تكون أكثر إيجابية.

كما ثمن الكرملين في وقت سابق، اقتراح عقد قمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العمل لم ينطلق بعد على تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية. وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.

ورغم العلاقات الروسية القوية على المستوى الثنائي مع بعض الدول الأوروبية التي تجمعها بها علاقات استراتيجية، فإن الروابط مع الاتحاد الأوروبي ككل تتجه إلى مزيد من التوتر والتأزم على خلفية العقوبات الأوروبية.

وصعّدت روسيا من لهجتها ضد الاتحاد الأوروبي، إذ قامت بطرد دبلوماسيين أوروبيين من موسكو، في تطور وُصف بأنه يضفي مزيدا من التعقيد على مستقبل العلاقات بين الجانبين، ويكشف عن حلقة جديدة من حلقات تدهور العلاقات.