الإطاحة بعصابة لسرقة الأثار في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، الإطاحة بعصابة لسرقة الأثار في العاصمة بغداد.

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الرصافة تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمين لقيامهم بسرقة كتاب أثري مقدس (نجمة داود)".

واضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود أشخاص بحوزتهم أثار مسروقة من المتحف الوطني العراقي وقد تم استدراجهم من قبل مفارزنا عن طريق شراء الكتاب الأثري مقابل مبلغ قدرة مليون دولار أمريكي، تم نصب كمين محكم والقبض على المتهمين بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم المبرز الجرمي".

وتابع ان "افراد العصابة دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤ من قانون الآثار والتراث وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".