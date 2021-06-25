تدريبات روسية بسوريا.. أحدث المقاتلات وصواريخ فرط صوتية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، الجمعة، إرسال مقاتلات عسكرية حديثة من طراز "ميغ 31 كا" قادرة على حمل صواريخ "كينجال" إلى قاعدة حميميم الجوية بسوريا.

ووفق بيان لوزارة الدفاع الروسية "انطلقت في البحر الأبيض المتوسط ​​في 25 يونيو/حزيران تدريبات مشتركة بين القوات البحرية الروسية والقوات الجوية وبأمر من القيادة سيتم إشراك مقاتلات من طراز (ميغ 31 كا) الحاملة لصواريخ كينجال في سوريا".



ويطير صاروخ "كينجال" بسرعة تعادل 10 أمثال سرعة الصوت، متبعا مسارا متعرجا وهو ما يسمح له باختراق الشبكات المخصصة لاصطياد الصواريخ.

وانضم صاروخ "كينجال" إلى ترسانة الأسلحة الدفاعية، التي يمكن أن تستخدمها روسيا في حال تعرضت إلى العدوان.

وتستطيع مجموعة الطائرات التي تحمل صواريخ "كينجال" أن تدمر مجموعة السفن الحربية لعدو محتمل، والتي تقودها حاملة طائرات، وفقا لصحيفة "في بي كا" التابعة لمجمع الصناعات العسكرية الروسية.

وتأتي التدريبات العسكرية في البحر المتوسط وسط توترات تشهدها العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة على خلفية توسع الحلف شرقا، وهو ما تعتبره موسكو تهديدا لأمنها.