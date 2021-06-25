مقتل 5 جنود باكستانيين قرب حدود أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 5 جنود باكستانيين، الجمعة، في هجوم استهدف قافلة عسكرية بإقليم بلوشستان الذي يعاني من الاضطرابات جنوب غرب البلاد.

وقال الجيش الباكستاني، في بيان، إنه جرى تبادل لإطلاق النار استمر عدة ساعات بين قوات الأمن والمسلحين بعد هذا الكمين.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

يشار إلى أن حركة طالبان الباكستانية كثفت من هجماتها ضد قوات الأمن في المنطقة منذ بدء القوات الأمريكية الانسحاب من أفغانستان المجاورة.

وبلوشستان هو أكبر إقليم في باكستان وأكثرها اضطرابا، وهو يتاخم حدود أفغانستان وإيران.

ويتم استهداف هذا الإقليم بشكل منتظم من قبل المتطرفين والجماعات الطائفية والمتمردين شبه القوميين.