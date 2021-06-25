موسكو تهدد باستخدام آلتها العسكرية لردع واشنطن ولندن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هددت روسيا اليوم الجمعة باستخدام آلتها العسكرية لردع ما قالت إنه محاولات أمريكية بريطانية لإثارة الصراع في البحر الأسود

واتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بريطانيا والولايات المتحدة بمحاولة إثارة صراع في البحر الأسود، وقال إن بلاده ستدافع عن حدودها بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك الوسائل العسكرية، وذلك حسبما أفادت وكالة الإعلام الروسية.



وحذرت روسيا، أمس الخميس، بريطانيا من أنها ستقصف السفن البحرية البريطانية في البحر الأسود إذا حدثت أي أعمال استفزازية أخرى من جانب البحرية البريطانية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.