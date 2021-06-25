ألمانيا تمدد مهمة الجيش في "كفور"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق البرلمان الألماني على تمديد مهمة القوات الألمانية في كوسوفو وقبالة السواحل اللبنانية.

وفي إطار مهمة (كفور) التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يزال من الممكن إرسال ما يصل إلى 400 جندي ألماني إلى كوسوفو.



وتهدف المهمة في الدولة البلقانية اليوغوسلافية السابقة إلى تأمين النظام العام ودعم إقامة نظام سلمي مدني.

ويتواجد الجنود الألمان في البلاد منذ عام 1999.

وفي إطار بعثة "يونيفيل" التابعة للأمم المتحدة، يسمح البرلمان الألماني بمشاركة ما يصل إلى 300 جندي ألماني في مهام منع تهريب الأسلحة إلى لبنان، وبالتالي المساهمة في استقرار الشرق الأوسط.

ويشارك الجيش الألماني في المهمة حاليا بفرقاطة من بين أمور أخرى. ويقود المهمة أدميرال ألماني منذ بداية العام.