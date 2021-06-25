علاقات استثنائية.. الإمارات تنضم لمنظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إنجاز جديد تحققه دولة الإمارات بانضمامها إلى منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى "سيكا" بصفة عضو مراقب غير إقليمي.

وجرى التوقيع على اتفاقية الانضمام خلال مجلس وزاري للمنظمة عقد في سان خوسيه بكوستاريكا.

وفي كلمته المسجلة خلال المجلس الوزاري، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص دولة الإمارات على المساهمة في إنجاح المساعي السامية لمنظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى.

وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن "هذا الإنجاز يعد دليلا على العلاقات الاستثنائية التي تجمع دولة الإمارات والدول في منطقتي أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي".

وتابع: "يستند هذا التعاون القائم بيننا على أساس متين من العلاقات الدبلوماسية التاريخية لا سيما أن هذه الخطوة تؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير العلاقات الشاملة في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من خلال هذه المنصة".

ولفت إلى أن دولة الإمارات تفخر بالدور الحيوي الذي تتبناه في المنطقة، كونها عضوا محفزا للأعمال والتجارة العالمية، كما أنها وجهة للتبادل الثقافي والعلمي والسياسي وشريك راسخ للأصدقاء والحلفاء في شتى أنحاء العالم.

كما أشار إلى أن الإمارات تشارك دول أمريكا الوسطى المحاور والاهتمامات الاستراتيجية مثل حقوق الإنسان والتغير المناخي والتنوع البيولوجي والاقتصادات المتقدمة والتنمية المتوازنة والسلام والأمن والتعليم والصحة، إضافة إلى التنمية الحضرية والريفية والتنقل المستدام والاتصال والطاقة المتجددة والسياحة وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي، وتمكين الشباب والنساء.