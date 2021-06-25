روسيا.. مصرع 3 عسكريين في حادث تحطم مروحية

موسكو- وام

لقي ثلاثة عسكريين مصرعهم في حادث تحطم مروحية عسكرية من طراز Mi-8 في مقاطعة لينينغراد بشمال غربي روسيا.

وقالت الخدمة الصحفية للمنطقة الشمالية الغربية في بيان، وبحسب وكالة «إنتر فاكس» للأنباء: «إن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء سقوط مروحية عسكرية من طراز (Mi-8) تابعة للحرس الوطني الروسي أثناء قيامها بتحليق تدريبي بدون أسلحة وتحطمها على أراض بقرية كوربيكيوليا في منطقة غاتشينا بمقاطعة لينينغراد».

وأضاف البيان، أن فرق الإنقاذ سارعت إلى مكان الحادث ويعمل فريق تحقيق ميداني لتحديد أسباب الحادث وملابساته. وكان 9 أشخاص لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة من طراز «إل-410» في 19 يونيو الجاري بمقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية.