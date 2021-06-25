«أولياء أمور» دبا الحصن يحتفي بفرسان الشهر عن بُعد

الشارقة:

”الخليج 365”

احتفى مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن، التابع لمجلس الشارقة للتعليم بفرسان شهر يونيو، لمدارس المدينة، عبر منصة زوم الرقمية، وعددهم 35 معلماً ومعلمة وطلبة وأولياء أمور.

حضر الحفل سعود الريامي، نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس، وجميع كبير من المعلمين والطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

وجرى تكريم الكتاب الواعدين من أبناء مدينة دبا الحصن التي صدرت لهم كتب في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وهم أحمد الحدوري، وعبيد المطروشي، وخولة المطوع، دعماً لتشجيع المواهب على الاستمرار في العطاء.

وقالت شيخه المطوع، رئيسة اللجنة التربوية : أن هذه المبادرة مستمرة في المجلس، لتعزيز التواصل مع الميدان التربوي ودعم جهود المدارس والمؤسسات التربوية في المدينة الفاضلة وتحفيز جميع الفئات من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور للمشاركة الفعالة في إنجاح منظومة التعليم عن بُعد.

وعبر المكرمون عن شكرهم وامتنانهم للمجلس على حرصه الدائمعلى تشجيع جميع الفئات على البذل والعطاء.