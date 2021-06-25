شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الدولة ورئيس برلمان جزر القمر يبحثان تعزيز التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سعيد المقبالي، سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة، موستدروين عبدو، رئيس برلمان جزر القمر، في موروني.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، بجانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد المقبالي، بمستوى علاقات البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأكد حرص دولة الإمارات على استمرار التعاون والتنسيق مع جمهورية القمر المتحدة، سواء الثنائي، أو في المحافل الإقليمية والدولية، للدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يحقق مصالح وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

فيما قدم موستدروين عبدو، خالص الشكر إلى دولة الإمارات على دعمها المتواصل لبلاده، ووقوفها إلى جانبها، لتجاوز جميع التحديات خاصة خلال جائحة «كورونا».

وأكد الجانبان الحرص على تعزيز أوجه التعاون على المستويات كافة، بما فيها تعزيز العمل البرلماني، لتوحيد المواقف حيال القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات والخبرات، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. (وام)