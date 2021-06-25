إمبراطور اليابان قلق من انتشار «كورونا» خلال الألعاب الأولمبية

طوكيو- وام

أعرب إمبراطور اليابان ناروهيتو عن القلق من احتمال أن يتسبب أولمبياد طوكيو، المقرر إقامته من 23 يوليو لغاية 8 أغسطس المقبلين في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في اليابان، وفقاً لرئيس وكالة البلاط الإمبراطوري ياسوهيكو نيشيمورا.

وفي مؤتمر صحفي دوري، قال نيشيمورا إن الإمبراطور، بصفته الراعي الفخري لألعاب طوكيو الأولمبية، يشعر بالقلق وسط مخاوف بين الشعب بشأن الألعاب، داعياً رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو والهيئات الأخرى ذات الصلة إلى التعاون وبذل كل جهد لمنع العدوى.

وقال نيشيمورا إن وكالة البلاط الإمبراطوري تناقش حالياً مع المنظمات ذات الصلة مسألة مشاركة الإمبراطور في حفل الافتتاح وغيره من الفعاليات.

من جهته، أكد وزير شؤون الحكومة كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي، المضي بثبات في الاستعدادات للألعاب، مع إعطاء الأولوية القصوى لضمان بيئة آمنة.