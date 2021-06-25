تعيين سيف الدين عبد الشكور مديرًا للتأمين الصحي في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أصدر الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى قرارًا بتعيين الدكتور سيف الدين عبد الشكور مديرًا لفرع التأمين الصحى بالفيوم، خلفا للدكتورة هبة عاطف والتي جرى نقلها للعمل برئاسة الهيئة بالقاهرة.

الدكتور سيف الدين عبد الشكور عمل مديرًا لفرع التأمين الصحى بالبحر الأحمر ومن مواليد محافظة المنيا.

وقال مدير فرع التأمين الصحى بالفيوم، أن مكتبه مفتوح لجميع منتفعي التأمين الصحي وسيعمل على القضاء على أى شكوى على مستوى فروع الهيئة بالمحافظة،.مشيرا إلى أن مستشفى التأمين الصحي يستقبل قريبا المرضى المقرر لهم عمليات جراحية.