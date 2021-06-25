غرق طفل أثناء اللهو على حافة ترعة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقى طفل مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، أثناء لهوه على حافة ترعة، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل "آدم. ح" 5 أعوام جثة هامدة.

وأفاد عمه "جبريل. خ" 28 عامًا عامل أنه أثناء لهو ابن شقيقه المذكور على حافة الترعة المجاورة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك. حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.