اتهم جده وعمه.. إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أصيب شاب بطلق ناري، اليوم الجمعة، في مشاجرة على يد عمه وجده، بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "إبراهيم. ع" 21 عامًا عامل مصابًا بطلق ناري بالكتف الأيسر فتحة دخول، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

واتهم المصاب اتهم عمه "جمعة. ع" 30 عامًا عامل، وجده لوالده "عبدالكريم. ع"60 عامًا فلاح بالاعتداء عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول ما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات الجيرة.

جرى ضبط المتهمين وبحيازة الأول السلاح المستخدم "فرد روسي محلي الصنع"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.