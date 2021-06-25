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صور.. إغلاق 4 مراكز للدروس الخصوصية في الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة "كوفيد – 19".

واستهدفت حملة مكبرة مراكز الدروس الخصوصية بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة الطلاب.

ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إن الحملة أسفرت عن غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية بمناطق سيدي بشر وميامي والسيوف، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وأضافت رئيس حي المنتزه أول، اليوم الجمعة، أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرة إلى استمرار الحملات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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