تتزعمها سيدة.. تفاصيل ضبط "عصابة توزيع الهيروين" في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

ضبطت المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم، عصابة مكونة من 3 أشخاص، تقودها سيدة تخصصت فى توزيع المواد المخدرة "هيروين" على الشباب بنطاق مدينة الفيوم.

كانت حملة يقودها العقيد أحمد الصاوي رئيس مباحث الآداب، وشارك فيها الرائد أحمد ناجى معاون المباحث، تحت إشراف اللواء صبرى العزب مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، ضبطت "م.ف" 49 عاما، ربة منزل، وابنها "إ.م.أ" 21 عاما، عاطل، و"م.أ" 23 عامًا، سائق تاكسى يقيمون بمدينة الفيوم.

وأوضحت التحريات أن المتهمة الأولى سبق اتهامها وزوجها ونجلها الأكبر فى قضايا الإتجار فى المخدرات، وأنهما ما يزالان محبوسين على ذمة ذلك الفعل الإجرامى.

وأوضحت التحريات أن المتهمة الأولى و نجلها يستغلان سائق التاكسى فى توزيع تذاكر الهيروين على الشباب بالعديد من أحياء مدينة الفيوم، حيث جرى ضبط حوالى 150 جرام هيروين خام، وكمية من "التذاكر" و3 أجهزة محمول يتم استخدامها في الاتصال بالعملاء، فضلا عن مبلغ مالى حصيلة بيع المخدرات.

أحيل المتهمون لنيابة قسم الفيوم والتى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.