الجيش الوطني الليبي يُعلن الحدود مع الجزائر منطقة عسكريّة مغلقة

اسماعيل عبد الحي - أعلن الجيش "الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر الحدود الليبية مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة.

وأشار الجيش في بيان له، إلى أن "القوات المسلحة أغلقت الحدود الليبية الجزائرية، وتعلن أنها منطقة عسكرية يحظر فيها التنقل".

وأكد مصدر مطلع أن "الجيش الوطني الليبي يسيطر الآن على نقطة تفتيش حدودية واحدة فقط تقع في جنوب غربي البلاد بالقرب من مدينة غات".

وشن سلاح الجو التابع للقيادة العامة "للجيش الليبي" سلسلة ضربات عنيفة على وديان وكهوف بجبال الهروج جنوب ليبيا يتمركز بها عناصر تنظيم "داعش".

وأشار بيان عن الجيش إلى أن "هذه الضربات تأتي ضمن العملية العسكرية التي أعلنت عن إنطلاقها القيادة العامة لتطهير الجنوب من التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من جنوب ليبيا وكرا لها لتهديد الأمن في البلاد وفي دول الجوار أيضا".

وأعلن الناطق بإسم القائد العام اللواء أحمد المسماري الخميس الماضي، إنطلاق عملية عسكرية واسعة في الجنوب الغربي ضد عناصر التنظيم.

وقال "نظرا لتصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي وإستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري، أمرت القيادة العامة وحدات من كتائب المشاة للتوجه إلى المنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وذلك لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والإستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه".

وتابع "العملية تأتي في إطار تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالقيادة العامة في المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطن وإجتثاث الإرهاب وقطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة الليبيين".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات ليبية