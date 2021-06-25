مقاتلات روسية حديثة تصل إلى قاعدة حميميم في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

لأول مرة، وصلت مقاتلتان من نوع “MiG-31K”، القادرة على حمل صواريخ “كينجال” فرط الصوتية إلى قاعدة حميميم بسوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت وزارة الدفاع إن تدريبات مشتركة تجريها قوات أسطول البحر الأبيض المتوسط وسلاح الطيران تبدأ اليوم الجمعة. وأضافت أنه “كجزء من التدريبات في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، انطلقت طائرتان من طراز MiG-31K، التي لديها القدرة على استخدام أحدث صواريخ فرط صوتية، ومن بينها كينجال”.

كذلك ذكر قائد إحدى مقاتلات “MiG-31K”، أنه وبأمر من القيادة العسكرية، ستؤدي حاملات الصواريخ فرط الصوتية “مهام تدريبية” في سوريا.

وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية إن صاروخ “كينجال” فرط الصوتي يمكن أن تفوق سرعته سرعة الصوت بعشر مرات، وقادر على قطع مسافة ألفي كيلومتر وتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية، وذلك بحسب “نوفوستي”.