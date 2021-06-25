بايدن يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 9:37 صباحًا

بعد انهيار مبنى في فلوريدا، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في الولاية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن طلب مساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار مبنى Surfside يوم أمس الخميس.

أضاف: “إجراء الرئيس بايدن هذا يخول وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة للمحتاجين”.

اوضح البيان أن “تدابير الطوارئ المصرح بها بموجب الباب الخامس من قانون ستافورد، هي لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة ولتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في مقاطعة ميامي”.