مقتل شخص وفقدان 51 آخرين إثر انهيار مبنى بولاية فلوريدا الأمريكية

المناطق - وكالات

أفادت السلطات المحلية في ولاية فلوريدا الأمريكية، أن انهيار مبنى سكني جنوب الولاية، أدى إلى مقتل شخص على الأقل، فيما لا يزال 51 شخصاً في عداد المفقودين.

ووفقاً لتصريحات لمسؤولين في الولاية، لا تزال فرق الإطفاء والإنقاذ، تقوم بعمليات البحث عن ناجين في أطنان من الأنقاض، في حين انتشلت فرق الإنقاذ نحو 35 شخصاً حتى الآن.

من جهته لفت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الانتباه إلى احتمال وجود المزيد من القتلى والمصابين تحت الأنقاض.