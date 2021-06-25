اخبار العالم

مقتل شخص وفقدان 51 آخرين إثر انهيار مبنى بولاية فلوريدا الأمريكية

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل شخص وفقدان 51 آخرين إثر انهيار مبنى بولاية فلوريدا الأمريكية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:00 صباحًا, 25 يونيو 2021 م

المناطق - وكالات

أفادت السلطات المحلية في ولاية فلوريدا الأمريكية، أن انهيار مبنى سكني جنوب الولاية، أدى إلى مقتل شخص على الأقل، فيما لا يزال 51 شخصاً في عداد المفقودين.
ووفقاً لتصريحات لمسؤولين في الولاية، لا تزال فرق الإطفاء والإنقاذ، تقوم بعمليات البحث عن ناجين في أطنان من الأنقاض، في حين انتشلت فرق الإنقاذ نحو 35 شخصاً حتى الآن.
من جهته لفت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الانتباه إلى احتمال وجود المزيد من القتلى والمصابين تحت الأنقاض.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا