البيت الأبيض: لم نلمس تصاعدا في الهجمات ضد القوات الأمريكية في أفغانستان

بغداد - ياسين صفوان - أفادت الإدارة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة لم تلمس تصاعدا في الهجمات التي تستهدف قواتها في أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في إفادة صحفية إنه بينما كانت هناك زيادة في الهجمات على القوات الأفغانية مقارنة بالعام الماضي، "لم نشهد زيادة في الهجمات على جيشنا أو وجودنا منذ فبراير 2020"، بحسب روسيا اليوم

إلى ذلك، تعهد البيت الأبيض بتوفير 3 ملايين جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد لفائدة الشعب الأفغاني.