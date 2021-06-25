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البيت الأبيض: لم نلمس تصاعدا في الهجمات ضد القوات الأمريكية في أفغانستان

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بغداد - ياسين صفوان - أفادت الإدارة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة لم تلمس تصاعدا في الهجمات التي تستهدف قواتها في أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في إفادة صحفية إنه بينما كانت هناك زيادة في الهجمات على القوات الأفغانية مقارنة بالعام الماضي، "لم نشهد زيادة في الهجمات على جيشنا أو وجودنا منذ فبراير 2020"، بحسب روسيا اليوم

 

إلى ذلك، تعهد البيت الأبيض بتوفير 3 ملايين جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس المستجد لفائدة الشعب الأفغاني.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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