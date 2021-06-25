انت الان تتابع خبر الفنانة المصرية 'نبيلة عبيد' تشعل مواقع التواصل برقصها (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أثارت الممثلة المصرية، نبيلة عبيد، موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل بعد نشر مقطع مصور لها وهي ترقص خلال تواجدها في دبي.