وفاة فنان شعبي عربي بعد إصابته بكورونا

بغداد - ياسين صفوان - توفي الفنان الشعبي التونسي أشرف جرمانة، متأثرا بإصابته بفيروس كورورنا.

وتدهورت الحالة الصحية للفنان جرمانة، خلال الأيام الماضية، خاصة أنه كان يعاني من السمنة وأمراض أخرى، ما استدعى نقله للعناية المركزة في مستشفى ”المنحي سليم“ في تونس العاصمة، والتي توفي فيها.

وكانت زوجة الفنان الراحل، قالت في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الأربعاء، إن زوجها أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يعاني من ضغط الدم.

وأشارت إلى أن زوجها لم يكن ملتزما بتناول دوائه في الأوقات المحددة، إذ كان ”يتناوله مرة وينساه عدة مرات“.