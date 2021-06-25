أوروبا تستبعد عقد قمة مع بوتين.. لعدم توافر الشروط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استبعد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إمكان عقد قمّة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم توافر الشروط اللازمة، على ما أعلن عدد من الزعماء الأوروبيين إثر قمّة في بروكسل.

وقالت المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل "لم يكُن ممكناً الاتّفاق اليوم على ضرورة أن نلتقي على أعلى مستوى". من جهته، أوضح رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا أنّ الأمر "سابق لأوانه، لأنّنا حتّى الآن لا نرى تغييراً جذريّاً في سلوك فلاديمير بوتين".



وبحث الأوروبيون ضمن قمة عقدت مساء أمس الخميس في بروكسل على مأدبة عشاء علاقات الاتحاد مع روسيا؛ التي تشهد تدهورا متواصلا منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية واندلاع النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا في 2014.

وتوصف علاقات التكتل الأوروبي مع روسيا المجاورة بأنها في قمة التوتر، ووصفها وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بقوله: "في أدنى مستوياتها".