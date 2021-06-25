خميس مشيط : الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية

سرقة رئيس جنوب إفريقيا خلال مؤتمر صحفي تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سرقة رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا؛ خلال كلمته أمام وسائل إعلام... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 15 ذو القعدة 1442 هـ 15 ذو القعدة 1442 هـ

هل تنهي التسوية اللبنانية تحالف حزب الله مع التيار الوطني؟ يواجه التيار الوطني الحر أزمة داخلية حقيقية قد تعرضه لخسارة كل المكتسبات الداخلية التي حققها عبر تحالفه الإستراتيجي مع حزب الله،... بيروت: أسماء وهبة​ بيروت: أسماء وهبة​ 14 ذو القعدة 1442 هـ 14 ذو القعدة 1442 هـ

مسيرة السبعين تجند الأطفال بالمزايا والهدايا قاد اليأس وقلة المقاتلين في صفوف الحوثي هذه الميليشيا الإرهابية إلى اتباع نهج الترصد، لخطف أطفال المواطنين، والزج بهم في جبهات... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

روسيا تطلق النار تحذيرا لبريطانيا أعلنت موسكو أن قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود الروسية أطلقت، الأربعاء، طلقات تحذيرية بعد أن خرقت سفينة حربية بريطانية حدود... موسكو: الوكالات موسكو: الوكالات 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

مؤتمر برلين: الانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية ضرورة رافقت تطلعات ليبيا إلى المساعدة الدولية وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، مطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بانسحاب... برلين: الوكالات برلين: الوكالات 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

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