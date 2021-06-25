«ميدلاب 2021» يناقش قيادة المختبرات خلال «الجائحة»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

سلّط معرض ومؤتمر«ميدلاب الشرق الأوسط 2021» للمختبرات الطبية الذي يختتم فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي الضوء على قيادة المختبرات، خلال جائحة «كوفيد-19» مع تسليط الضوء على استجابة حكومة نيوزيلندا للجائحة، وكيفية التعامل معها.

وتحدثت خلال مؤتمر «إدارة المختبرات» ضمن فعاليات «ميدلاب 2021» الدكتورة سالي روبرتس طبيبة الأمراض المعدية في مختبر «لاب بلس» بمستشفى «أوكلاند» في نيوزيلندا حول استراتيجية نيوزيلندا للتخلص من جائحة «كوفيد-19»، موضحة أن الحكومة النيوزيلندية تهدف إلى جعل رقم تكاثر الفيروس وانتقاله لأشخاص آخرين «R» أقل من 1 من خلال خفض قابلية انتقال الفيروس ومعدل الاتصال ومدة العدوى. وذكرت أن نيوزيلندا أكدت خلال الـ 18 شهراً من الوباء ومنذ البداية على بضرورة أن يكون لديها منصات متعددة لإجراء اختبارات «كوفيد-19» وإنشاء مسارات إحالة لإدارة الزيادة في أعداد الإصابات لوضع خطط طوارئ في حال نقص الكواشف والمواد الاستهلاكية أو فشل المعدات الطبية.

وأضافت الدكتورة روبرتس: يعتبر القادة ذوو الأداء العالي هم أفضل ما نملكه أثناء الجائحة، بالإضافة إلى تضافر جهود الفرق الطبية مع بعضها لحل جميع المشاكل الطارئة، والتأكد من إنجاز المهمة بنجاح والأهم من ذلك أنهم يهتمون ويعتنون ببعضهم بعضاً.

من جهتها قالت ريجوي بيناسيرادا مديرة المؤتمرات لدى شركة «إنفورما ماركيتس» - المنظمة للحدث إن الوباء العالمي شكل تحديات كبيرة للمختبرات السريرية، ويعمل العديد من المتخصصين والتقنيين في المختبرات، ويقفون في طليعة المعركة ضد جائحة كوفيد-19.. إذ تلعب مثل هذه المؤتمرات دوراً مهماً في تعزيز الرعاية في المختبرات الطبية وتحسين دور اختصاصيي علم الأمراض والفنيين في ظل الجائحة.