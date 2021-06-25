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قناة عبرية: طائرة مسيرة اخترقت أجواء مستوطنات "غلاف غزة" وعادت دون اعتراضها‎

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 يونيو 2021

الخليج 365- متابعات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة اخترقت أجواء منطقة ”غلاف غزة“.

 

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية ”مكان“، فإن طائرة مسيرة ”بدون طيار“ قادمة من قطاع غزة اقتحمت أجواء البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة بمنطقة ”كيبوتس بئيري“.

 

وأشارت إلى أنه بعد وقت قصير عادت الطائرة إلى قطاع غزة من دون أن يتم اعتراضها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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