قناة عبرية: طائرة مسيرة اخترقت أجواء مستوطنات "غلاف غزة" وعادت دون اعتراضها‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 يونيو 2021

الخليج 365- متابعات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة اخترقت أجواء منطقة ”غلاف غزة“.



ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية ”مكان“، فإن طائرة مسيرة ”بدون طيار“ قادمة من قطاع غزة اقتحمت أجواء البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة بمنطقة ”كيبوتس بئيري“.

وأشارت إلى أنه بعد وقت قصير عادت الطائرة إلى قطاع غزة من دون أن يتم اعتراضها.